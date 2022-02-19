Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi
AA, Aydın Arık - Güncel
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk ve ortaokulda eğitim gören 85 öğrenciyi trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk ve ortaokulda eğitim gören 85 öğrenciyi trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla Genç ilçesine bağlı Yayla Köyü İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 85 öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgi verdi.
Eğitim sonrası öğrencilere jandarma trafik boyama kitapları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
AA / Aydın Arık - Güncel