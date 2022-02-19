Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi

AA, Aydın Arık - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl'de 85 öğrenciye trafik kuralları eğitimi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk ve ortaokulda eğitim gören 85 öğrenciyi trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk ve ortaokulda eğitim gören 85 öğrenciyi trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla Genç ilçesine bağlı Yayla Köyü İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 85 öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgi verdi.

Eğitim sonrası öğrencilere jandarma trafik boyama kitapları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

AA / Aydın Arık - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title