Bingöl'de 84 kilogram esrar ele geçirildi
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Bingöl'de 84 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 84 kilogram esrar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 84 kilogram esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 84 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları teknik takip sonucunda bir şüpheliyi belirledi. İlçe kırsalında, yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilip piyasaya sürüleceğine dair edinilen bilgiler doğrultusunda, operasyon yapıldı. Operasyonda, ormanda kurumaya bırakılmış halde 84 kilogram esrar ele geçirildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için aramalar devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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