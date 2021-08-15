Bingöl'de 84 kilogram esrar ele geçirildi
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Bingöl'de 84 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 84 kilogram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda, orman içerisinde kurumaya bırakılmış bir şekilde 84 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda, orman içerisinde kurumaya bırakılmış bir şekilde 84 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair bilgi elde edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Elde edilen bilgiler doğrultusunda 13 Ağustos 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda orman içerisinde kurumaya bırakılmış şekilde 84 kilogram kubar esrar ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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