Bingöl'de 7 bin 620 kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de 7 bin 620 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 7 bin 620 kök Hint keneviri ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda; 4 noktada 7 bin 620 kök Hint keneviri ve 27 kilo esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda; 4 noktada 7 bin 620 kök Hint keneviri ve 27 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, Genç ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine, belirlenen 4 noktaya gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 620 kök Hint keneviri ve tarlada kurutulmaya bırakılmış 27 kilo esrar ele geçirildi.


Bingöl'de 7 bin 620 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Salih Uçan Lionel Messi Abdullah Avcı Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bingöl'de 7 bin 620 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:39:48. #1.16#

title