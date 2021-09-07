Bingöl'de 7 bin 620 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda; 4 noktada 7 bin 620 kök Hint keneviri ve 27 kilo esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda; 4 noktada 7 bin 620 kök Hint keneviri ve 27 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, Genç ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine, belirlenen 4 noktaya gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 620 kök Hint keneviri ve tarlada kurutulmaya bırakılmış 27 kilo esrar ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal