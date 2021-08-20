664 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi
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664 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 664 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 664 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narko-terörizmle mücadele kapsamında istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.

İlçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, 7 farklı noktada 664 kilogram esrar, 10 bin 262 kök kenevir, 2 kaleşnikof, piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 şarjör, 24 fişek, 3 su pompası, 600 metre sulama hortumu ve 1600 metre, damlama su sistemi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam ettiği vurgulandı.

664 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi
664 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi
664 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi
664 kilogram esrar ve 10 bin 262 kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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