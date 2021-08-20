Bingöl'de 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi
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Bingöl'de 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda 7 farklı noktada toplam 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ve çeşitli silahlar ele geçirdi.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda 7 farklı noktada toplam 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ve çeşitli silahlar ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Narko-Terörizmle mücadele kapsamında yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği, esrar satışından elde edilen gelir ile terör örgütüne finans sağlanacağına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda; 19 Ağustos 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 7 farklı noktada; 411 kilo kubar esrar maddesi, 254 kilo skunk esrar maddesi, 10 bin kök kenevir bitkisi, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 24 adet 7.62 mm çapında fişek, 3 adet su pompası, 600 metre sulama hortumu, bin 600 metre damlama su sistemi ele geçirilmiştir" denildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Bingöl'de 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi
Bingöl'de 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi
Bingöl'de 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi
Bingöl'de 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi - Haberler
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