Bingöl'de 66 Yetiştiriciye Yüzde 50 Hibe Desteği

Bingöl merkez ve ilçelerinde 66 yetiştiriciye yüzde 50 hibeli ahır ve ağıl inşaat yapımı kapsamında destek verileceği bildirildi.

Bingöl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Doğu Anadolu Projesi (DAP), kapsamında yer alan illerin hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi için yeni ahır ve ağıl yapımına sağlanan yüzde 50 hibe destekli ahır ağıl inşaat yapımı programı başvuru sonuçları açıklandı. Buna göre, merkezde 23, ilçelerden Karlıova'da 12, Solhan 10, Adaklı'da 10, Genç'te 5, Yedisu'da 4, Kiğı ve Yayladere'de 1'er olmak üzere 66 yetiştirici yeni ağıl yapımında yüzde 50 hibe almaya hak kazandı" denildi. - BİNGÖL