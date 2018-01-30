Bingöl'de 600 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 600 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 600 kilogram patlayıcı ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Patlayıcı ile malzemeler bulunduğu yerde imha edildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.