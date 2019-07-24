Bingöl'de 6 yılda 756 kişi organ bağışında bulundu.

Bingöl Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, il genelindeki hastaneler bünyesinde kurulan organ bağışı birimlerinde 2013 yılından bu yana 756 kişi organ bağışı yaptı.

Son 2 yılda organ bağışına ilgi artarken, sadece bu yılın 6 ayında 70 kişi bağışta bulundu.

Kaynak: AA