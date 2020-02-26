Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi
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Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

26.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:00
Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi

'ün ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç kırsalında dedektör köpekler "Vana" ve "Öğle"nin de katılımıyla bir adrese operasyon yapıldı.

Yapılan aramada 6 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ve 6 elek bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheliden biri jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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