Bingöl'de 6,5 kilogram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Bingöl'de 6,5 kilogram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 6 kilo 500 gram kubar esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de 6,5 kilogram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi
16.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:48

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 6 kilo 500 gram kubar esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı tarlada bin 688 kök Hint keneviri, adreslerde de 6 kilo 500 gram kubar esrar ve tabanca bulundu.

Operasyona ilişkin 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA

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