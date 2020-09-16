Bingöl'de 6,5 kilogram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 6 kilo 500 gram kubar esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 6 kilo 500 gram kubar esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı tarlada bin 688 kök Hint keneviri, adreslerde de 6 kilo 500 gram kubar esrar ve tabanca bulundu. Operasyona ilişkin 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadeleye aralıksız devam ediyor. Kaynak: AA