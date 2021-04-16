Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı
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Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Güncel

Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı Bingöl'de iftar vaktiyle birlikte hafta sonu sürecek 58 saatlik kısıtlama başladı, sokaklarda sessizlik hakim oldu.

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Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı

BİNGÖL - Bingöl'de iftar vaktiyle birlikte hafta sonu sürecek 58 saatlik kısıtlama başladı, sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kısmi kapanma uygulaması ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de iftar vaktiyle birlikte başladı. Akşam ezanının okumasıyla birlikte kentin en işlek Genç Caddesi sessizliğe bürünürken, kısıtlama pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek.

Vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Ulucami İmamı Mücahit Çelik, "Rabbim biran evvel bu sıkıntıyı ortadan kaldırsın inşallah. Özellikle hafta sonundaki kısıtlamalara uymamız gerekiyor. Bu konuda sağlıkçı kardeşlerimize yardımcı olmamız açısından önemli. Çünkü onların da yükü bayağı fazla. Onların da yükünü hafifletmek adına mutlaka bu kısıtlamalara, bu tedbirlere riayet edeceğiz. Bu kısıtlamalar, bu tedbirler bizim içindir. Eğer riayet edersek eskiden olduğu camilerde eda ettiğimiz o günleri tekrar yakalayabiliriz. Bu göstereceğimiz ihtimam ve dikkate bağlıdır" dedi.

Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı
Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı
Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı
Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı
Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı
Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı
Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı
Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı
Bingöl'de 58 saatlik kısıtlama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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