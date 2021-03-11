Bingöl'de 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bingöl'de son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar 58 kilogram kubar ve toz esrar ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.

Bingöl'de son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar 58 kilogram kubar ve toz esrar ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca 2021 Kardeşlik Yılı Mart ayı teması Bağımlılıkla Mücadele Kardeşliği kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, 01 - 09 Mart 2021 tarihleri arasında Bingöl İli genelinde icra edilen operasyonlar neticesinde toplam 52 kilogram toz esrar ve 6 kilogram kubar esrar ele geçirilerek 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Öteyandan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı