Bingöl'de 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bingöl'de 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı

11.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:22
Bingöl'de 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bingöl'de son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar 58 kilogram kubar ve toz esrar ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.

Bingöl'de son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar 58 kilogram kubar ve toz esrar ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca 2021 Kardeşlik Yılı Mart ayı teması Bağımlılıkla Mücadele Kardeşliği kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, 01 - 09 Mart 2021 tarihleri arasında Bingöl İli genelinde icra edilen operasyonlar neticesinde toplam 52 kilogram toz esrar ve 6 kilogram kubar esrar ele geçirilerek 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Öteyandan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. - BİNGÖL

Bingöl'de 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Bingöl'de 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Bülent Ersoy Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl'de 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:25:50. #1.15#
title