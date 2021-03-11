Bingöl'de 58 kilo esrar ele geçirildi; 22 gözaltı

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 58 kilo esrar ele geçirilirken, 22 şüpheli ise gözaltına alındı.

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 58 kilo esrar ele geçirilirken, 22 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 1-9 Mart'ta uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri çeşitli operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 58 kilo esrar geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL