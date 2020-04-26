Bingöl'de 51 bin adet maske eczanelerden dağıtılacak Korona virüs tedbirler kapsamında Bingöl'e gönderilen 51 bin adet maskenin eczanelerden dağıtılacağı bildirildi.

Korona virüs tedbirler kapsamında Bingöl'e gönderilen 51 bin adet maskenin eczanelerden dağıtılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eczanelerde dağıtılacak olan ücretsiz maskelerden 51 bin adedi Bingöl'e ulaştı. Valilik, 20 ile 65 yaş arası vatandaşların SMS kodu ve TC kimlik numaraları ile maskeleri teslim edilen eczanelerden temin edebileceklerini bildirdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA