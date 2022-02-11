Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri yol kontrol noktasında 500 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma ekipleri yol kontrol noktasında 500 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında bir otobüsü durdurdu. Arama yapılan otobüs içinde 500 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa, Haberler

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