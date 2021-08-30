Bingöl'de 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Bingöl'de 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde 27 Ağustos'ta Bingöl'ün Merkez ilçesi kırsalında icra edilen uygulamada durdurulan bir araçta 500 bin TL değerinde 1 kilo 270 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 29 Ağustos'ta Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada durdurulan otobüste ise 1 şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 89 adet kapsül eroin, 5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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