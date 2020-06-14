Bingöl'de 50 kilogram esrar ele geçirildi
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Bingöl'de 50 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 50 kilogram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de 50 kilogram esrar ele geçirildi
14.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:17

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 50 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde tespit köpekleri "Vana" ve "Öğle"nin tepki vermesi üzerine arazide yapay mağarada gizlenmiş vaziyette 2 çuval içerisinde 50 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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