Bingöl'de "5. Hesarek Kayak Festivali" düzenlenecek - Haberler
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Bingöl'de "5. Hesarek Kayak Festivali" düzenlenecek

AA, Aydın Arık - Güncel
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Bingöl'de

Bingöl Belediyesince, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında "5. Hesarek Kayak Festivali" gerçekleştirilecek.

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesince, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında "5. Hesarek Kayak Festivali" gerçekleştirilecek.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış turizmini canlandırmak, kent ve Hesarek Kayak Merkezinin tanıtımına katkıda bulunmak için geleneksel hale getirilen festivalinin bu yıl 5. düzenlenecek.

Etkinliğe katılacak vatandaşların festival alanına ulaşımları ücretsiz yapılacak.

Doğu'nun saklı cenneti Bingöl'de, bölgenin göz bebeği Hesarek Kayak Merkezinde 26 Şubat'ta düzenlenecek festivalle vatandaşlar eğlence dolu bir gün yaşayacak.

Kayak gösterisi, konser, halk oyunları, halat çekme yarışı ve kızak çekme yarışı gibi etkinlikler yapılacak. Festival alanında katılımcılara sucuk ekmek ve çeşitli ikramlarda bulunulacak.

AA / Aydın Arık - Güncel

Festival, Bingöl, Güncel, Haberler

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