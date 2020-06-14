Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem
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Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili "Yayladere yolunda heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı.

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem
14.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili "Yayladere yolunda heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı." bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den bilgi aldığını belirterek şunları kaydetti:

"İlk bilgiye göre, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, bir güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, iki güvenlik korucumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı. AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Köylerimizde tarama devam etmektedir."

Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan valilerinden aldığı bilgi çerçevesinde depremin bu illerde de hissedildiğini aktaran Soylu, hasara yönelik ihbarın olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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