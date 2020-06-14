Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi 5,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da dada hissedildi.
14.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:23
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi 5,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da dada hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem Elazığ'da da kendini hissettirdi.
Deprem anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA