Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi 5,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da dada hissedildi.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi 5,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da dada hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem Elazığ'da da kendini hissettirdi.

Deprem anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA