Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, birçok ilden hissedildi.

Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, birçok ilden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ,Tunceli,Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi.

Kaynak: İHA