- Bingöl'de 5.6'lık deprem anı kameraya böyle yansıdı
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- Bingöl'de 5.6'lık deprem anı kameraya böyle yansıdı

- Bingöl'de 5.6'lık deprem anı kameraya böyle yansıdı Bingöl'ün Karlıova merkezli meydana gelen 5.6'lık ikinci büyük deprem anında vatandaşları kaçışmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

15.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:50

- Bingöl'de 5.6'lık deprem anı kameraya böyle yansıdı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova merkezli meydana gelen 5.6'lık ikinci büyük deprem anında vatandaşları kaçışmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, bugün saat 09.51'de merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki sarsıntı Elazığ ve Erzurum'da da kuvvetli hissedildi. Deprem anı Karlıova ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.Depremle birlikte insanlar panikle sokağa kaçtı. Onlar saniye saniye görüntülerde yer aldı.

Dün meydana gelen 5.7'lik depremde ise 1 korucu şehit olmuş, 18 kişi de yaralanmıştı.

- Bingöl'de 5.6'lık deprem anı kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA

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