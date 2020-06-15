Bingöl'de 5,6 büyüklüğündeki deprem anı
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Bingöl'de 5,6 büyüklüğündeki deprem anı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

15.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bingöl'de 5,6 büyüklüğündeki deprem anı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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