Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem...Panik anları kamerada
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Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem...Panik anları kamerada

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem...Panik anları kamerada Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldi, o anlar paniğe neden oldu.

15.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:37

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem...Panik anları kamerada

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldi, o anlar paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.51'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ ve Erzurum da kuvvetli hissedildi.

Deprem anında vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlarda deprem bölgesi Karlıova ve Yedisu'nun Elmalı köyünde insanlar ne yapacaklarını şaşırdı, o anlarda kameraya yansıdı.

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem...Panik anları kamerada

Kaynak: İHA

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