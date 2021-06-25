Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marketteki malzemelerin yere düşmesi Vatandaşların panik anı Vatandaşlar ile röportaj Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem BİNGÖL - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marketteki malzemelerin yere düşmesi
Vatandaşların panik anı
Vatandaşlar ile röportaj Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem
BİNGÖL - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık