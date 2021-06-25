Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Marketteki malzemelerin yere düşmesi Vatandaşların panik anı Vatandaşlar ile röportaj Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem BİNGÖL - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marketteki malzemelerin yere düşmesi

Vatandaşların panik anı

Vatandaşlar ile röportaj Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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