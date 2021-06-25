Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)

Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'İHTİYAÇ ANINDA BİR ÇAĞRINIZLA YANINIZDAYIZ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili can kaybının ve yaralının olmadığını bildirdi.

'İHTİYAÇ ANINDA BİR ÇAĞRINIZLA YANINIZDAYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili can kaybının ve yaralının olmadığını bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, çevre illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şükürler olsun, can kaybımız, yaralımız yok. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İhtiyaç anında bir çağrınızla yanınızdayız. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

ANKARA,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada...
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 23:33:20. #1.15#

title