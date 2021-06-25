Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem (2)

BİNGÖL VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI OLMAMIŞTIRBingöl Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 25 Haziran 2021 tarihinde saat 21.28'de merkez üssü Kığı olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.