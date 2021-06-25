Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem (2)
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Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem (2)

Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem (2)
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI OLMAMIŞTIRBingöl Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 25 Haziran 2021 tarihinde saat 21.28'de merkez üssü Kığı olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

BİNGÖL VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI OLMAMIŞTIR

Bingöl Valiliği'nden depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 25 Haziran 2021 tarihinde saat 21.28'de merkez üssü Kığı olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirmelere göre deprem bölgesinde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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