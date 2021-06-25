Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11,55 kilometre derinlikte meydana gelen deprem; Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Erzurum ve Elazığ'ın yanı sıra bir çok ilden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), saat 21.28'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde, 11,55 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, ilk belirlemelere göre Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Erzurum ve Elazığ'ın yanı sıra bir çok ilden de hissedildi. 

KANDİLLİ:  5.3Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden gelen bilgilere göre ise saat 21.28'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğu ve büyüklüğünün de 5.3 olarak ölçüldüğü bildirildi. Depremin ardından, artçı sarsıntıların ise devam ettiği öğrenildi. 

Öte yandan, şu ana kadar herhangi olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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