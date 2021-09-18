Bingöl'de 400 keklik doğaya salındı - Haberler
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Bingöl'de 400 keklik doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Yerel

- Bingöl'de 400 keklik doğaya salındı Bingöl'de yaban hayatının korunması ve canlandırılması amacıyla 400 keklik doğaya salındı.

- Bingöl'de 400 keklik doğaya salındı

BİNGÖL - Bingöl'de yaban hayatının korunması ve canlandırılması amacıyla 400 keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl'e gönderilen 400 adet kınalı keklik, şube müdürlüğü koordinesinde doğaya salındı. Şube müdürlüğüne bağlı personel, jandarma ve birçok köy muhtarının da katılımıyla 23 köyde dağlık alanlara keklikler salındı. Öte yandan kekliklerin doğaya salındığı bölgelerde avlanmanın yasak olduğu belirtildi.

(MAÇ-AKK-Y)

Bingöl'de 400 keklik doğaya salındı

Bingöl'de 400 keklik doğaya salındı

Bingöl'de 400 keklik doğaya salındı

Bingöl'de 400 keklik doğaya salındı
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bingöl'de 400 keklik doğaya salındı - Haberler
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