Bingöl'de 4 saati oyunlarla geçiren çocuklar, evlerine mutlu döndü
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Bingöl'de 4 saati oyunlarla geçiren çocuklar, evlerine mutlu döndü

Bingöl'de korona virüs nedeniyle parka giderek doyasıya eğlenme fırsatı bulan çocuklar, sürenin bitmesiyle evlerine mutlu döndü.

Bingöl'de 4 saati oyunlarla geçiren çocuklar, evlerine mutlu döndü
13.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:07

Bingöl'de korona virüs nedeniyle parka giderek doyasıya eğlenme fırsatı bulan çocuklar, sürenin bitmesiyle evlerine mutlu döndü.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de sokağa çıkmaları kısıtlananlardan 14 yaş altındaki çocuklar, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıktı. Çocukların büyük bir bölümü aileleri ile parklara giderek doyasıya oynamanın tadını çıkardı. Korona virüs tedbirlerine uyarak parklarda vakit geçiren çocukların sevinçleri 4 saatlik izinlerinin bitmesiyle sona erdi. Ona rağmen parklarda neşeli vakit geçiren çocuklar, evlerine mutlu döndü.

Yaklaşık 2 aydır evden çıkmadıklarını ve bugün kardeşiyle birlikte parka geldiklerini belirten çocuklardan Ahsen Sav, hastalığın bir an önce bitmesini isteyerek her günlerinin böyle olmasını temenni etti.

Kısıtlamanın tekrar başlamasıyla eve döneceklerini dile getiren çocuklardan Nisa Buğrahan ise, "Uzun zamandır dışarı çıkamıyorduk. Biraz sonra eve gideceğiz ama yine de bu mutluluğu yaşadığımız için çok sevinçliyiz" şeklinde konuştu.

Çocuklarını parka getiren baba Mehmet Elvan ise, "Çocuklarımız malum hastalıktan dolayı dışarı çıkamıyordu. Bugün aldık dışarı çıktık, umarım mutlu etmişizdir. İnşallah bu hastalık kısa sürede biter, hayat normale döner" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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