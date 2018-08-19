Bingöl'de 4 Köydeki Orman Yangınları Söndürüldü

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı 4 köyde 5 gün önce başlayan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Genç ilçesi Dedebağı, Güzeldere, Çamlıyurt ve Suveren köyleri çevresinde 14 Ağustos'ta saat 10.00 sılarında çıkan orman yangınının, ilgili köylere ve vatandaşlara tehdit oluşturmaması amacıyla aynı saatlerde acil bir şekilde müdahale edildiği belirtilerek, "Zamanında yapılan müdahaleler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmaksızın yangın alanı şu an itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince, zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tazmini için yangın bölgesinde zarar tespit çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir"denildi.

- Bingöl