Bingöl'de 4 kilo 950 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de 4 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 4 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarına yönelik gerçekleştirilen uygulama neticesinde, 4 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarına yönelik gerçekleştirilen uygulama neticesinde, 4 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarına yönelik yapmış olduğumuz uygulamanın neticesinde 4 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak bir şüpheli şahsa 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmış olup hazırlanan evraklar Bingöl Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Narkotik, Bingöl, Esrar, 3. Sayfa, Haber

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