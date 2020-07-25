Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
25.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 25.07.2020 08:57

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.02'de meydana geldi. Yerin 13.85  kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı. 


Kaynak: DHA

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