Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTUBingöl'de, 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu.
12.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:47
BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU
Bingöl'de, 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karlıova ilçesindeki bazı evlerde, çatlaklar oluştu. Kısa süreli paniğe yol açan depremde can kaybı olmazken, evlerinde çatlaklar oluşanlar ise sokağa çıktı. AFAD ekiplerinin çatlak oluşan evlerde inceleme yapacağı belirtildi.Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),
Kaynak: DHA