Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİNGÖL'de, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 15.27'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 12,00 kilometre derinliğinde oldu. 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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