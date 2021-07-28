Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'de, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİNGÖL'de, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 15.27'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 12,00 kilometre derinliğinde oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı