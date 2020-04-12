Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Karlıova, Bingöl, Deprem, 3. Sayfa

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:17
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 09.38'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde ve Bingöl merkezde de hissedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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