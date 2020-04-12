Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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Karlıova, Bingöl, Deprem, Güncel

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde depremBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:15
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.38'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Bingöl kent merkezi ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BİNGÖL, (DHA)

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: DHA

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