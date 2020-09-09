Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4.1 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem Bingöl'de 4.1 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

09.09.2020 23:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:13

Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.1 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem

BİNGÖL - Bingöl'de 4.1 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.32 sıralarında merkez üstü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Öte yandan yine Karlıova ilçesi merkezli saat 22.23 sıralarında da aynı derinlikte 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

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