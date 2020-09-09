Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
09.09.2020 23:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:09

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.32 sıralarında merkez üstü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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