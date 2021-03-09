Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem
09.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:13
Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.20'de merkez üssü Bingöl merkez olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.30 kilometre olarak bildirildi.
Kent merkezinde hissedilen sarsıntıyla ilgili şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı