Bingöl'de deprem
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Bingöl'de deprem

09.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:46
Bingöl'de deprem

Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.20'de merkez üssü Bingöl merkez olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.30 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde hissedilen sarsıntıyla ilgili şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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