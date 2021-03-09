Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'de, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl merkez olarak belirlediği deprem, saat 11.20'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.30 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı