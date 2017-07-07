Bingöl'de 363 Kişi İstihdam Edildi

BİNGÖL (İHA) – Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bingöl İl Müdürlüğü tarafından 363 kişi istihdam edildi.



İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğü, Haziran ayına ait faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Toplum Yararına Programlar kapsamında 190 kişinin 3 Temmuz itibariyle işe başladığı görülürken, diğer program kapsamında da 173 kişinin iş sahibi olduğu görüldü. 104 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlatıldığı belirtilen raporda, 856 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildiği kaydedildi.



Raporda ayıca, "İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 144 kişilik program düzenlenmiştir. İstihdam garantili kurslar kapsamında dokuma konfeksiyon makineci mesleğinde 25 kişilik kurs başlatılmıştır. İstihdam garantisiz kurslar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kösele çanta imalatçısı ve aşçı çırağı mesleğinde toplam 50 kişilik kurs planlanmış olup eğitimler Temmuz ayı içerisinde başlayacaktır. Ayrıca Girişimcilik Eğitim Programları kapsamında 200 kişilik kurs planlaması yapılmış olup 100 kişilik eğitim tamamlanmıştır" denildi. - BİNGÖL