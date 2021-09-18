Bingöl'de 337 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de 337 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de 337 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda 255 kilo kubar esrar, 53 kilo skunk esrar ve 29 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda 255 kilo kubar esrar, 53 kilo skunk esrar ve 29 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda; 17 Eylül 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tarla ve dere yatağı içerisinde yapılan aramada (3) farklı noktada dere yatağı kenarında kurutulmaya bırakılmış 255 kilo 100 gram kubar esrar, tarla içerisinde kurutulmaya bırakılmış 53 kilo 300 gram skunk ve 29 kilo 100 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl'de 337 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Bingöl'de 337 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Bingöl'de 337 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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