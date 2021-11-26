Bingöl'de 33 kilo kıyılmış tütün ve kaçak çay ele geçirildi - Haberler
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Bingöl'de 33 kilo kıyılmış tütün ve kaçak çay ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de 33 kilo kıyılmış tütün ve kaçak çay ele geçirildi

Bingöl'de jandarma, yol kontrol noktasında durduğu otobüsün içinden 33 kilo kıyılmış tütün ile 5 paket bandrolsüz çay ele geçirdi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma, yol kontrol noktasında durduğu otobüsün içinden 33 kilo kıyılmış tütün ile 5 paket bandrolsüz çay ele geçirdi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 25 Kasım 2021 tarihinde Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada bir otobüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Yaba isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 33 kilogram kıyılmış tütün ve 5 paket halinde 1 kilogramlık bandrolsüz çay ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

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