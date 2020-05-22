Bingöl'de 320 şehit ve gazi çocuğuna bayramlık sevinci yaşadı Bingöl'de şehit ve gazi ile ihtiyaç sahibi 320 çocuğa bayramlık kıyafet desteği verildi.

Bingöl'de şehit ve gazi ile ihtiyaç sahibi 320 çocuğa bayramlık kıyafet desteği verildi.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan yaptığı açıklamada, yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönem şehit ve gazilerine emanetlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını bildirdi.

Ramazan bayramı öncesi çocukları sevindirmek için çalışma yaptıklarını aktaran Tan, "Bizlere şehitlerimizin emaneti olan şehit gazi ve ihtiyaç sahibi çocuklar için yaptığımız girişimler sonucu özel bir firma tarafından 200, Türk Kızılayı Bingöl Şubesi desteğiyle de 120 çocuk olmak üzere toplam 320 çocuğu giydirerek bayram öncesi sevindirdik." ifadelerine yer verdi.

Tan, bu vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitleri asla unutmayacaklarını ve her zaman emanetlerine sahip çıkacaklarını belirtti.

"Şehit aileleri için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz." diyen Tan, ayrıca dernek olarak 420 şehit ve gazi ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduklarını aktardı.

Tan, hazırlanan gıda kolilerinin temin edilmesinde ve dağıtımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Tüm Bingöl halkının ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlar, bayramın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırları vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA