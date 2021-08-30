Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Necdet Durak, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli, gazi ve şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunmasının ardından, Atatürk anıtına valilik, 49. Komando Tugay Komutanlığı ve Bingöl Belediyesi tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. - BİNGÖL

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi
Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Hande Erçel Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Cristiano Arda Turan Salih Uçan Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:41:55. #1.14#

title