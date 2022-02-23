Bingöl'de 3 noktada çığ düştü
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bingöl'de Karlıova-Yedisu ilçeleri arasındaki 3 farklı noktada çığ düştü, yolu trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.
KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de Karlıova-Yedisu ilçeleri arasındaki 3 farklı noktada çığ düştü, yolu trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.
Çığ, Karlıova-Yedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiinde düştü. 3 farklı noktada çığ düştüğünün tespit edilmesinin ardından bölgeye Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
Yol geçici süreliğine araç trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.
(Ayhan Turhan-İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel