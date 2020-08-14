Bingöl'de 3 kardeş, basketbol oynamak için tahta ve hortumdan pota yaptı
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Bingöl'de 3 kardeş, basketbol oynamak için tahta ve hortumdan pota yaptı

Bingöl'de evlerinin arka kısmında bulunan boş alanda tahta ve hortumdan pota yaparak basketbol oynayan 3 kardeş, yetkililerden mahalleye basketbol alanı yapılmasını istiyor.

Bingöl'de 3 kardeş, basketbol oynamak için tahta ve hortumdan pota yaptı
14.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:07

Bingöl'de evlerinin arka kısmında bulunan boş alanda tahta ve hortumdan pota yaparak basketbol oynayan 3 kardeş, yetkililerden mahalleye basketbol alanı yapılmasını istiyor.

Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde yaşayan Bayram (14), Cumali (13) ve Devran (10) Demir kardeşler, mahallede oyun sahası bulunmadığı için evlerinin arkasında boş bir alana basketbol potası yapmaya karar verdi. Ellerinde yeterli malzeme olmayan kardeşler tahtadan direk ve hortumda da pota yaptı. Kendi imkanları ile pota yaparak basketbol oynayan 3 kardeş, yetkililerden mahalleye basketbol alanı yapılmasını istedi.

Kendilerinin hem 3 kardeş hem de 3 arkadaş olduklarını belirten Bayram Demir, "Balkondan her zaman buraya bakıyorduk, güzel bir yerdi. Buraya geldik, konuştuk ne yapalım diye. Biz de bir basketbol potası yapmaya karar verdik. Burada bulduğumuz malzemeler kısıtlıydı, böyle tahtadan bir şey yaptık. Yine de güzel durdu. Buraya bir basketbol sahası yapılabilir. Yine basketbol olması şart değil de park veya oyun alanları olur. Biz de çocuğuz zamanımızı oyun oynayarak geçireceğiz, ders çalışacağız. Oyun oynamakta çocukluğun bazı şartları" dedi.

Evde canlarının çok sıkıldığını dile getiren Cumali Demir, "Can sıkıntısından binamızın alt tarafına bir pota yapmaya karar verdik. Tahtalarla ve hortumla bir pota oluşturduk. Ne zaman canımız sıkılsa, gelip basketbol oynuyoruz. Buraya bir oyun alanı yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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